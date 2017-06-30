Ждумла или вордпресс настройщик/программер

задача.

сделать сервис просмотра видео вебинаров для пользователей.

есть сайт. на него админ закачивает видео вебинаров.

есть зарегистированные пользователи.

каждое видео может быть открыто для всех или для определенных пользователей, которых админ добавляет поименно.

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обязтаельные фунции

просмотр лога - когда заходил пользователь каждого эккаунта, сколько времени потратил на просмотр видео, и главно откуда он заходил - IP, местонахождение по IP, c какой системы.

сделать невозможным заход на один эккаунт с множесва компьютеров (девайсов). Скажем на один эккаунт только с двух девайсов. (зачем ? предотвратить возможность пользователям передавать друг другу данные от аккаунта чтобы они вскладчину не могли покупать вебинары. вопрос - есть ли другая возможность предотвратить ворвство вебинаров ?

вопрос №2. можно ли предотвратить возможно записи вебинаров пользователем к себе на комп ?