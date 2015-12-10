На редкость качественный подход к работе :) И процесс общения и подготовка к работе (выявление наших потребностей, наши вопросы, проблемы, "чему уделить внимание при аудите") и аудит - все отлично! Огромное спасибо! Тарас опытный seo-шник, знает актуальные факторы продвижения, имеет отработанный подход, действительно уделил внимание и потратил на нас время. Я дотошный клиент, но не получил ни единого намека на то, что задаю слишком много вопросов :) В общем, удивлен высокому качеству работы (смешно, но это редкость для рынка) и крайне рад сотрудничеству. Над сайтом будем работать своими силами (очень специфичная тематика), а по ссылкам (поиск качественных ресурсов для размещения и т.п.) продолжим работать с Тарасом, как согласуем бюджет на уровне руководства нашей компании. С уважением, Алексей Лемешевский, директор по развитию Prokoni-Shop