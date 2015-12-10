voice-msk

Алексей voice-msk

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Интернет-проекты. Заказываю работы в категориях: разработка (сайты, Bitrix, Drupal, PHP), дизайн (сайты, баннеры, лендинги), продвижение (SEO, SEM)

Проекты, которые веду в настоящее время:

- prokoni-shop.ru

- konemesto.ru

- koneshop.ru

Рад любому сотрудничеству.

Люблю свежие идеи, инновации, энтузиазм, интересные решения :)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Alexkwon
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
32 отзыва
$30
10 баллов
7 лет назад
Внести изменения в оформление (OpenCart, верстка) по ТЗ (jpg макеты)
Opencart
Приятный в общении заказчик, всё отлично.
Быстро, верстка качественная. Рекомендую!
Ответный отзыв
timSemenyuk
Тимофей 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Доработки сайта на OpenCart (функционал)
Opencart
Хороший заказчик, всегда на связи. Оплата выполнена в срок , задачи поставлены качественно
Все отлично, спасибо! Немного затянули сроки по нашей вине (долго согласовывали). Все, что было в задаче, Тимофей сделал - все ок.
Ответный отзыв
mercurys
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка, 4 страницы, OpenCart 2.1. Нужен хороший html/css
BootstrapCSSHTMLJavaScriptOpencart
Четко и понятно была поставлена задача, понятные правки, рекомендую! Отличный заказчик.
Рекомендую Сергея! У нас немного затянулись сроки, но Сергей спокойно принимал все наши бесконечные доработки. Очень терпеливый и спокойный человек. Работой занимается с интересом. Спасибо!
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seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$90
10 баллов
9 лет назад
Seo-аудит провести, помочь с решением seo проблем и задач
Работать с Алексеем одно удовольствие. Очень подробная постановка задачи, в процессе работы предоставлял всю необходимую информацию. Работа была оплачена полностью и в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и, безусловно, рекомендую Алексея как порядного и лояльного заказчика!
На редкость качественный подход к работе :) И процесс общения и подготовка к работе (выявление наших потребностей, наши вопросы, проблемы, "чему уделить внимание при аудите") и аудит - все отлично! Огромное спасибо! Тарас опытный seo-шник, знает актуальные факторы продвижения, имеет отработанный подход, действительно уделил внимание и потратил на нас время. Я дотошный клиент, но не получил ни единого намека на то, что задаю слишком много вопросов :) В общем, удивлен высокому качеству работы (смешно, но это редкость для рынка) и крайне рад сотрудничеству. Над сайтом будем работать своими силами (очень специфичная тематика), а по ссылкам (поиск качественных ресурсов для размещения и т.п.) продолжим работать с Тарасом, как согласуем бюджет на уровне руководства нашей компании. С уважением, Алексей Лемешевский, директор по развитию Prokoni-Shop
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biterix
Виктор 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 отзывов(-4)
$70
10 баллов
9 лет назад
Bitrix (интернет-магазин): доработать фильтр в каталоге товаров
AJAX
Продолжаем сотрудничать по проекту. Грамотный заказчик.
Задача была выполнена. Возникли некоторые сложности из-за нашей архитектуры, но со всем справились. Все ок!
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