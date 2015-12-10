Добрый день! Есть такая задача: перенести сайт на OpenCart с малоизвестной CMS (несколько похожа OpenCart): - БД имеет неплохую структуру - все шаблоны на smarty - все картинки лежат ...
Проекты, которые веду в настоящее время:
Рад любому сотрудничеству.
Люблю свежие идеи, инновации, энтузиазм, интересные решения :)
- $75Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Сайт imperior-stone.ru . Есть пакет из пары десятков мелких доработок по оформлению. Все доработки описаны в ТЗ во вложении, есть JPG-макеты. Для быстрого понимания задачи, вот кусок из ТЗ: ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Хостер жалуется на повышенную нагрузку на mysql. Визуально сайт работает достаточно быстро (кроме Главной). Сайт - igogo.club . Задача: найти несколько самых тяжелых запросов к БД с помощью отладчиков/профайлеров, которые можно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ниже простое описание задач, которые нужно сделать. Скриншоты, макеты и более точное описание задач - все есть. Сайт igogo.club . 1) Вывести блок Новинки (Новые поступления) сразу под баннер на главной ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Несколько задач в одной: 1) есть мини-интерфейс из пары страниц (серверная часть на чистом php, пользовательская html/js) - надо перенести этот интерфейс в админку. Просто, чтобы он был спрятан за админской авторизацией и его ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $25
Всем привет! Сайт imperior-stone.ru - проделана основная работа по настройке, натянута верстка, сделан макет, нужны мелкие доработки функционала. Если по времени выйдет больше 2-3х часов чистой работы - заплатим больше, чем назначено ...Завершен8 лет назад
Мы ожидаем, что верстка - это ваше любимое дело и основное средство заработка, а не случайная задача! :) Пожалуйста, укажите в ответе диапазон цен и примерное финальное время выполнения задачи. Мы уже подготовили бюджет - ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $80
Магазин Битрикс. Малый Бизнес. Сайт prokoni - shop . ru Верстка на нашей стороне, тесты на нашей стороне. Мне нужна только реализация описанной логики. Логика работы: ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Магазин Битрикс. Малый Бизнес. На странице оформленного заказа стоит код Google Analytics, в который передаются параметры заказа - цены, товар и т.п. Код остался от старой версии сайта (где у товаров не ...Завершен9 лет назад
Интернет-магазин. Малый бизнес. Сейчас , в каталоге товаров (prokoni - shop . ru) есть фильтр по брендам. Нужно: 1) в эти бренды выводить только те, по которым есть товары в ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $7
Магазин Битрикс. Малый Бизнес. Есть такая проблема - меняем детальную картинку товара (инфоблок с товарами), а картинка анонса не меняется. Примечание: картинки меняются не руками, а приходят через обмен с 1с, но ...Завершен9 лет назад
Магазин Битрикс. Малый Бизнес. Мелкие задачи по доработке заказов в админке: 1) когда ставят статус для заказа "отменен" нужно автоматически проставлять метку "заказ отменен" (которая потом уходит в обмен с 1с) ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
Важно! Исполнитель должен обладать значительным опытом продвижения интернет-магазинов. Только белые способы. Обязательно напишите несколько проектов, продвижением которых занимались. Предлагайте бюджет. Мы ориентируемся на ~10 часов чистого времени. Опыт - ценим. Пишите, ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Задача для SEM-специалистов, которые имеют значительный опыт работы с интернет-магазинами. 1) Имеются кампании в Яндекс.Директ, есть универсальный Excel-файл с категориями, фразами, ссылками и т.п. Нужно из этого сделать Excel/CSV для загрузки ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $17
Простая задачка: - настроить во views представление для списка статей - настроить во views представление для отдельной статьи (используется собственный тип ноды, CCK) Можно даже в форме консультации.Завершен12 лет назад