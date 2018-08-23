Перенести дупликатором готовые исходники, немного верстки.
Перенести сайт на OpenCart с малоизвестной CMS
Добрый день!
Есть такая задача: перенести сайт на OpenCart с малоизвестной CMS (несколько похожа OpenCart):
- БД имеет неплохую структуру
- все шаблоны на smarty
- все картинки лежат в одной папке
- разделов немного - Каталог (несколько разных каталогов), Отзывы, с десяток страниц
- адресация схожа
Нужно:
1) поставить OpenCart/OCStore
2) перенести каталог (через БД). Там же - УРЛы (также, как в OpenCart), meta-тэги и т.п.
3) перенести шаблон
Если уйдет больше времени - добавим денег.
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