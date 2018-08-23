Добрый день!

Есть такая задача: перенести сайт на OpenCart с малоизвестной CMS (несколько похожа OpenCart):

- БД имеет неплохую структуру

- все шаблоны на smarty

- все картинки лежат в одной папке

- разделов немного - Каталог (несколько разных каталогов), Отзывы, с десяток страниц

- адресация схожа

Нужно:

1) поставить OpenCart/OCStore

2) перенести каталог (через БД). Там же - УРЛы (также, как в OpenCart), meta-тэги и т.п.

3) перенести шаблон

Если уйдет больше времени - добавим денег.