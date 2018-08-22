Правки интернет магазина на opencart/ocstore

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки165 просмотров

Нужно настроить кэширование инетрнет магазина на opencart/ocstore

1. увеличить размер слайдера гл.стр.

2.установка шаблона одного сайта на другой,все на opencart 

3.установить модули

4. сделать автозаполнение СЕО тегов по новым товарам 

ocStoreOpencart
7 лет назад
gyshin_alex
Александр 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров