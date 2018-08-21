Развернуть, настроить и адаптировать шаблон wordpress

Нужно развернуть, настроить и адаптировать шаблон (бесплатный или взломанный) wordpress. Контент на сайт мы добавим самостоятельно. Вот пример сайта который должен получится: http://www.harmanwell.com. Сайт должен быть на 2х языках (английский, китайский). Все плагины, виджеты, модули, текстовые редакторы должны быть настроены, таким образом, чтобы человек без технического образования смог работать с контентом: добавлять товары, редактировать описание, добавлять картинки. Вот пример шаблона, который в принципе устраивает: https://demos.famethemes.com/onepress-plus/ Но если у Вас на примете есть другой, который лучше подходит для задачи - мы его рассмотрим.

Хостинг с установленным wordpress уже есть: http://119.23.34.64/wordpress/. Настроенная cms должна быть закачана на этот хостинг. Хостинг китайский, но есть английский интерфейс. Если возникнет необходимость решить вопросы с китайской службой поддержки хостинга - мы поможем.