Необходимо создать плагин для Wordpress и интегрировать его в последствии на сайт. Плагин должен быть универсальным (устанавливаться на голую CMS без танцев с бубном). Скрин дизайна: https://prnt.sc/kkph49 Объем работы может варьироваться, потому ...
Поставить шаблон OpenCart
1) Необходимо поставить шаблон OpenCart
2) Спарсить товар
3) Сделать СЕО оптимизацию
4) Подключить фрикассу для оплаты
Заявки фрилансеров
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