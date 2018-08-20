Поставить шаблон OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок127 просмотров

1) Необходимо поставить шаблон OpenCart

2) Спарсить товар

3) Сделать СЕО оптимизацию

4) Подключить фрикассу для оплаты

Opencart
7 лет назад
lito20108
Георгий 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров