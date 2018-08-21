Нужно спарсить товары с одного сайта и залить на сайт wordpress спарсить в csv на вордпресе есть импорт с csv файла товаров
Необходимо создать TODO-list плагин для wordpress
Необходимо создать плагин для Wordpress и интегрировать его в последствии на сайт.
Плагин должен быть универсальным (устанавливаться на голую CMS без танцев с бубном).
Скрин дизайна: https://prnt.sc/kkph49
Объем работы может варьироваться, потому работаем по почасовке, время трекаем с помощью Hubstaff. Оплата - 8$/час каждую неделю
Заявки фрилансеров
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