Необходимо создать TODO-list плагин для wordpress

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок205 просмотров

Необходимо создать плагин для Wordpress и интегрировать его в последствии на сайт. 

Плагин должен быть универсальным (устанавливаться на голую CMS без танцев с бубном).

Скрин дизайна: https://prnt.sc/kkph49

Объем работы может варьироваться, потому работаем по почасовке, время трекаем с помощью Hubstaff.  Оплата - 8$/час каждую неделю

WordPress
7 лет назад
kalym
Павел 
33 года
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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