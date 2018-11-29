Создать сайт joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки140 просмотров

Уставить CMS joomla, БД, настроить загрузку товаров, закинуть по несколько товаров в группу и подгруппу (для образца).

Примеры сайтов скину в ЛС. 

Joomla
7 лет назад
guest_15141925251404
7 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Выбранный исполнитель

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$149
7 дней
С Борисом продолжаем работать. Подход нравится. Но я "клиент с тараканами".
Продолжаем работать. Коммуникация по проекту отличная, проблем нет.

Заявки фрилансеров

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад