Доработка битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок136 просмотров

Нужно сделать доработки на битрикс

ТЗ покажу в личку

Задание срочное

Связь по скайпу, обязательна

7 лет назад
DarkBalu
Сергей 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров