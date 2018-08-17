Нужно найти модуль для CMS TYPO3, который позволяет вносить разные теги Title, h1, description и url. То есть выполняющий те же функции, что и Yoast SEO или All in One SEO Pack для Wordpress. ...
Доработка магазина на 1С-Битрикс
Необходимо внести несколько апдейтов в интернет-магазин на 1С-Битрикс 18 (обновление каталога, исправление багов верстки, партнерская программа), около 15 часов работ.
Оплата по факту или СБР.
Оставляйте портфолио, примеры работ, часовой рейт.
Требования:
- адекватный, думающий и грамотный специалист;
- умение понимать задачу, доводить работу до конца;
- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;
- PHP, Bitrix, MySQL;
- понимание архитектуры веб-систем;
- опыт работы с парсерами, грабберами, рассылкой, картами и тд – приветствуется;
- желание учиться и применять новые технологии.
Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с Битрикс.
Заявки фрилансеров
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