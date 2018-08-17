Доработка магазина на 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок227 просмотров

Необходимо внести несколько апдейтов в интернет-магазин на 1С-Битрикс 18 (обновление каталога, исправление багов верстки, партнерская программа), около 15 часов работ.

Оплата по факту или СБР. 

Оставляйте портфолио, примеры работ, часовой рейт. 

Требования:   

- адекватный, думающий и грамотный специалист;   

- умение понимать задачу, доводить работу до конца; 

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;   

- PHP, Bitrix, MySQL;   

- понимание архитектуры веб-систем;   

- опыт работы с парсерами, грабберами, рассылкой, картами и тд – приветствуется;   

- желание учиться и применять новые технологии.  

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ, не читали задание или если не знакомы с Битрикс.

MySQLPHP
7 лет назад
inc-hunter
Анатолий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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