Сайт https://realzarabotok.com, Wordpress, хостинг Beget. Необходимо корректно перевести его с PHP 5.6 на 7.2 с устранением всех ошибок. В принципе я уже пробовал, при переходе на 7.2 корректно открывается только главная страница, а записи и страницы ...
Натянуть верстку на CMS
Необходимо интегрировать верстку на cms.
Бюджет, сроки и cms укажите в заявке.
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