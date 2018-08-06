Внести правки в верстку и натянуть на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок165 просмотров

Нужно внести небольшие правки в верстке на нескольких страниц, прикрутить пару слайдеров, модальное окно. После этого сделать натяжку на modx.

MODX
7 лет назад
medonomator
Дмитрий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров