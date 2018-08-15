Добрый день! Нужносделать 3 доработки сайта на битрикс. ТЗ -https://docs.google.com/document/d/1Bq8qauwRdFN1O685lhA5QItU46d_0G4fHIRvI3ruZJ4/edit?usp=sharing В откликенапишите цену и срок за каждую доработку. Можно "от" - "до" Например, втаком виде: ...
Дать совет по CMS TYPO3
Нужен человек, который имеет опыт работы с CMS TYPO3. Делаю аудит для сайта, доступа к нему не имею, но суть вот в чем - в данный момент там нельзя внести Title, он повторяет h1. Нужно, чтобы вы по пунктам описали, что нужно сделать (возможно установить модуль или что-то другое), чтобы была возможность вносить разные Title, h1, description и ЧПУ (URL).
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