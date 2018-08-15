Дать совет по CMS TYPO3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Нужен человек, который имеет опыт работы с CMS TYPO3. Делаю аудит для сайта, доступа к нему не имею, но суть вот в чем - в данный момент там нельзя внести Title, он повторяет h1. Нужно, чтобы вы по пунктам описали, что нужно сделать (возможно установить модуль или что-то другое), чтобы была возможность вносить разные Title, h1, description и ЧПУ (URL).

7 лет назад
global9
Марк 
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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