Дать совет по CMS TYPO3

Нужен человек, который имеет опыт работы с CMS TYPO3. Делаю аудит для сайта, доступа к нему не имею, но суть вот в чем - в данный момент там нельзя внести Title, он повторяет h1. Нужно, чтобы вы по пунктам описали, что нужно сделать (возможно установить модуль или что-то другое), чтобы была возможность вносить разные Title, h1, description и ЧПУ (URL).