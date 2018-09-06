Натянуть дизайн для интернет магазина на ocStore

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки172 просмотра

Натянуть дизайн интернет магазина http://инфантшоп.рф

И на мобильную версию

Движок ocStore

Дизайн в скрепке

Срок исполнения 7 дней.

ocStore
7 лет назад
Romanmd
Роман 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад
$350
12 дней
Отличный исполнитель. Выполнил работу раньше срока. Очень приятно было поработать! Буду обращаться еще. Всем рекомендую!
С Романом было одно удовольствие работать! Очень четко задание сделал! Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Интеграция сайта на HTML с CMS Wordpress

    Необходимо сайт интегрировать с Wordpress (т.е. чтоб была админ. панель и можно было самому работать) и   загрузить обратно на хостинг. На сайте 4 страницы. Срок по работе 1-2 дня, оплата 3000р. Порядок оплаты – вы выполняете ...

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Кнопки в Woocommerce

    Нужно на сайте https://borsette.com.ua/shop/  где есть вывод товаров  сеткой, слайдером (Главная, Категории, Магазин) изменить/вставить три кнопки (Подробнее, В Корзину, Быстрый Заказ), то точному примеру как указано на скриншоте, прикрепляю к заданию, также сайт пример прикреплен.  ...

    WooCommerce
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • OpenCart 2.3. Сделать подбор товара

    Нужен подбор такого плана http://prntscr.com/kgjizd Только со следующими данными: Вид устройства (моноблок, ноутбук....) - Производитель - Серия - Модель Можно на основе данного модуля https://opencartforum.com/files/file/6050-poshagovyy-podbor-tovarov-po-harakteristikam-atributam/ Возникает вопрос, подбирать надо будет зарядки и аккумуляторы для ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта

    $15

    Текущий сайт, который надо доработать: fortuna.garcom.kz Новый сайт (который нужно воссоздать на WP): test.garcom.kz Коротко: Добавить текста (в админке все настроено) Заверстать и Добавить 2 блока в админку ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Добавление дополнительного поля в запись и вывод его в single page

    $10

    сайт: abclimat.kz 1.      Размещение цены a.      В карточке товара разместить цену(цифра+номинал). Если цены нет (не ввели или ввели не корректно или ввели 0), то вместо цены должна быть надпись «цену уточняйте у продавца» ...

    PHP
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Программист PHP

    Ищу программиста PHP для сайта skidka-plus.com необходимы доработки подключение платежных систем и т д. Предоплаты нет  Желательно ИП Перед началом работы необходимо заполнить NDA

    PHP
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обновление форума PHPBB

    Требуется обновить форум на актуальную версию. Добавить полезных плагинов (мобильную версию, и т.п.) Конкретных пожеланий нет, хочется привести форум к современному виду. Жду Ваших предложений. Форум - ﻿http://www.tarantulas.ru/phpBB2/

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • WP. Вывод пользовательских данных из формы в личный кабинет.

    Сайт на WP + Lifter LMS. Нужно, чтобы пользователь в своём личном кабинете мог заполнять/редактировать информацию "О себе" (Имя, Фамилия, Возраст, Рост, Вес, Цель, Номер телефона) и редактировать таблицу с данными (История замеров с датами).

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад