Программист PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок112 просмотров

Ищу программиста PHP для сайта skidka-plus.com

необходимы доработки подключение платежных систем и т д.

Предоплаты нет 

Желательно ИП

Перед началом работы необходимо заполнить NDA 

PHP
7 лет назад
perepelkindv_del
Денис 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров