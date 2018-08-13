Импорт товаров в каталог интернет-магазина Bitrix (Битрикс)

Необходимо импортировать ~12000 товаров в интернет-магазин. Помимо этого у новых товаров существуют поля (характеристики) которых на сайте нет. Нужно добавить характеристики для каждого типа товаров, настроить импорт, и настроить отображение на сайте.

Есть модуль импорта Импорт из Excel (kda.importexcel), товары в виде эксель таблицы и превью картинки отдельно.

Желательно большой опыт работы с Битрикс, поскольку это лишь одна из многих задач.