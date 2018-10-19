Нужен фрилансер для консультации по Битриксу.
Сверстать новый дизайн и натянуть на WP
Необходимо сверстать новый дизайн и натянуть на wordpress
Макеты по ссылке
https://yadi.sk/d/OWSiXZsd3aAL26
Исходники вышлю выбранному исполнителю.
Сайт - адаптив (есть в макетах)
Сроки и сумму озвучивайте в заявке
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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