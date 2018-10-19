Сверстать новый дизайн и натянуть на WP

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Завершен8 заявок186 просмотров

Необходимо сверстать новый дизайн и натянуть на wordpress

Макеты  по ссылке

https://yadi.sk/d/OWSiXZsd3aAL26

Исходники вышлю выбранному исполнителю.

Сайт - адаптив (есть в макетах)

Сроки и сумму озвучивайте в заявке

WordPress
7 лет назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Alexkwon
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
32 отзыва
7 лет назад
$70
2 дня
Все отлично! рекомендую!
Все отлично

Заявки фрилансеров

Alexkwon
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
32 отзыва
7 лет назад