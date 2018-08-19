Нужен фрилансер для консультации по Битриксу.
Программное редактирование заказа в JoomShopping
joomShopping. Требуется сделать редактирование заказа из клиентской части
ТЗ:
1. В разделе MyOrders переходим в Details (путь к шаблону - \templates\protostar\html\com_jshopping\order\order.php). Здесь если у
заказа статус Pending, можно редактировать количество, удалять товары и
добавлять товары. Если другой статус, поле количество не редактируется,
кнопка Add product исчезает, столбец таблицы Remove исчезает
2. При нажатии на крестик в столбце Remove после подтверждения удаления строка с Продуктом исчезает (Javascript).
3. В модальном окне при нажатии на кнопку Add product появляется список доступных продуктов (шаблон есть, нужен програмный код). Также
нужен поиск по товару (ajax) и пагинация, если товаров больше 30. При
нажатии на продукт строка с продуктом добавляется джаваскриптом к
существующей таблице. Две суммы Total (вверху и внизу) также изменяются.
4. Две суммы Total (вверху и внизу) также изменяются при изменении поля с количеством. Общая стоимость товара также меняется (JavaScript).
5. При нажатии на кнопку Save changes позиции в заказе обновляются, заказ сохраняется, страница обновляется
6. При нажатии на кнопку Cancel order заказ исчезает со страницы My orders, но статус его не меняется, администратор продолжает видеть этот
заказ в админке со статусом Pending
(http://test.gagara-web.ru/administrator/index.php?option=com_jshopping&controller=orders).
Необходимо исправить ошибку, чтобы при нажатии на кнопку заказу
присваивался статус Canceled
Пожалуйста, пишите, если вы знакомы с JoomShopping. Документации по обновлению заказа и статуса заказа нет. Указывайте сроки и цены.
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