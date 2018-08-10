Оптимизация загрузки сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки132 просмотра

На сайте стоит слайдер и вукомерц + блоки с товарами

вкупе из за всего этого долго загружается сайт

https://gtmetrix.com/reports/anna-green.shop/WyjoZPEF

http://anna-green.shop

Нужно сделать загрузку до 10 сек. 

WordPress
7 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров