Оптимизация загрузки сайта на WordPress

Всем доброго дня! Нужно установить купленный шаблон опенкарт и не много переработать главную под нас. Пишите контакты телеграмм для связи. Приступить нужно сегодня. Вот сам шаблон и где куплен: https://opencartforum.com/files/file/3063-universalnyy-adaptivnyy-shablon-unishop/