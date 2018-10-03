Верстка и натяжка на WordPress с калькулятором

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок195 просмотров

Верстка и натяжка на WordPress с калькулятором. Адаптив. Формулы для калькулятора будут предоставлены. 

Образцы макетов: yadi.sk/d/xMWw4YM13ZZiBo 

Пожалуйста, ознакомьтесь с бюджетом проекта прежде чем подавать заявку.          

WordPress
7 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

LCGreyAngel
52 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$200
16 дней
Сергей зарекомендовал себя с лучшей стороны. Сейчас еще выполняем доработки и внедрение новых функций. Сотрудничеством доволен.
Работой с Алексеем доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

LCGreyAngel
52 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад