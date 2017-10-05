Необходимо поправить сайт http://www.wago-klemmy.ru/ 1. Убрать корзину 2. Убрать регистрацию с сайта 3. Убрать кнопку «Хиты продаж» и убрать страницу «хитыпродаж» 4. Поставить телефон и почту в шапку ([email protected]тел.: + ...
Натянуть шаблон Adobe Muse на Wordpress
Сайт не завершен. В дальнейшем нужно будет доверстать остальные страницы. Требуется адаптивная верстка. Минимальное использованием плагинов WordPress. Нужны работающие формы логин и регистрации (макет форм есть), социальные сети (чтобы подхватывали картинку страницы поделиться, и открывались в небольшом окне, и форма подписки по e-mail (кнопка join). Выставление рейтинга пользователями и самим администратором, написание комментариев пользователями. Cортировка по заданным параметрам страница новостей (News) и (Casino software). Либо как вариант я склоняюсь к мысли перенести создание макета из Мьюз в PSD или Adobe XD, но пока ограничен с этим во времени.Пишите ваши предложения по цене, стоит ли вообще заморачиваться с Мьюз или однозначно PSD или Adobe XD для избежания ошибок при написании кода.Заранее всем спасибо за участие.Действующий макет сайта http://mycasino.su
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