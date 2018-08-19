Нужно скопировать это меню mercedes-benz.ru, визуальную часть И поставить в редактор Readymag Задание срочное
Доработка сайта
Доработка сайта. ТЗ скинул в личку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Дорогие фрилансеры. Требуется ваша помощь. Необходимо подключить оплату к сайту при помощи плагина wocommerce, обновить плагины и тему. Также необходимо подключить сайт к crm-сервису convead при помощи плагина. ...Закрыт7 лет назад
В Вордпресс в CSS (я так думаю) необходимо добавить gif-картинку (красная стрелка), чтобы было как здесь: http://web4rabota.ru/500-1000-200-100-5-10-2017/. Такая стрелка должна появиться перед всеми ссылками (исходящие, внутренние) только в самом посту (не в меню и сайд-барах). Мой ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется сделать модуль для компонента ZOO ранее просматриваемых товаров. Модуль должен показывать товары, которые были просмотрены пользователем сайта. После того, как пользователь открывает карточки товаров и переходит к просмотру других, внизу страницы появляется блок "ВЫ НЕДАВНО ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Сайт на ModX. Не получается войти в админ панель, через админ доступ. Доступ есть, только к хостингу и БД. Необходимо сбросить пароль, через БД или иным другим способом, чтобы можно было зайти ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть очень простой интернет-магазин на Битриксе. Этот магазин будет копироваться и загружаться на хостинги ко многим нашим клиентам (клиенты являются продавцами разных товаров и интернете) У каждого клиента ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
1062 Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY' При перезапоминании материала, он дублируется многократно. Надо найти и устранить причину в Базе Данных.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Внедрение и онлайн консультации по CRM Битрикс 24, нужна консультация и помощь, какие из функций для выполнения наших задач важны, а какие нет и т.д На 2 рабочих местаЗакрыт7 лет назад
Есть сайт - https://www.bumrungrad.com/Нужно скопировать из него на другой сайт в Wordpress следующие элементы:Верхнее меню (http://prntscr.com/kf749s)Боковое меню (http://prntscr.com/kf74i0)Они должны работать по тому же принципу, что и на оригинальном сайте, быть такими же адаптивными и т.д.Закрыт7 лет назад
Требуется перенести сайт aroma-opt.ru на коробочную версию Opencart. Необходимы цена и срок выполнения работ.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад