Доработка сайта

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок160 просмотров

Доработка сайта. ТЗ скинул в личку.

7 лет назад
useroff
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$90
5 дней
Павел сделал все как надо! Сделал доже больше чем просил - не доглядел сам какие -то пункты. Человек идет на встречу - так и должно быть - по человечески относится к исполнению!
Спасибо Александру за интересную задачу! Все прошло хорошо. Рекомендую

Заявки фрилансеров

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад