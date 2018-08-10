Требуется сделать модуль для компонента ZOO ранее просматриваемых товаров. Модуль должен показывать товары, которые были просмотрены пользователем сайта. После того, как пользователь открывает карточки товаров и переходит к просмотру других, внизу страницы появляется блок "ВЫ НЕДАВНО ...
Добавить gif-картинку перед текстом ссылки в Вордпресс
В Вордпресс в CSS (я так думаю) необходимо добавить gif-картинку (красная стрелка), чтобы было как здесь: http://web4rabota.ru/500-1000-200-100-5-10-2017/. Такая стрелка должна появиться перед всеми ссылками (исходящие, внутренние) только в самом посту (не в меню и сайд-барах). Мой сайт: https://zarabotkionline.ru. Жду ваших предложений
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