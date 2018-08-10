Добавить gif-картинку перед текстом ссылки в Вордпресс

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Завершен5 заявок222 просмотра

В Вордпресс в CSS (я так думаю) необходимо добавить gif-картинку (красная стрелка), чтобы было как здесь: http://web4rabota.ru/500-1000-200-100-5-10-2017/. Такая стрелка должна появиться перед всеми ссылками (исходящие, внутренние) только в самом посту (не в меню и сайд-барах). Мой сайт: https://zarabotkionline.ru. Жду ваших предложений

CSSWordPress
7 лет назад
Artem189
Артем 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$5
1 день
Все на высшем уровне: аккуратно и в срок, доработки онлайн мгновенно. Мои рекомендации!!!
Все отлично! Рекомендую Артема, как заказчика!

Заявки фрилансеров

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад