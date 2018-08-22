Окончание переноса сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки180 просмотров

Требуется Откорректровать .htaccess после переноса сайта

надо изменить ссылки 3 типов:

http://сайт.com.ua/product.php?id=189 на https://сайт.com.ua/product/reiner-b66/

http://сайт.com.ua/article.php?id=22    https://сайт.com.ua/otechestvennaja-sfragistika/

http://сайт.com.ua/products.php?cathegory=15 на  https://сайт.com.ua/product-category/seals-stamps/

WordPress
7 лет назад
urka2000
Юрий 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vario
61 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$4
1 день
Все быстро и "на лету"
Рекомендую

Заявки фрилансеров

vario
61 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад