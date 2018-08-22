Необходимо сверстать несколько простых однотипных страниц (отчасти используя уже готовые стили)
Окончание переноса сайта на Wordpress
Требуется Откорректровать .htaccess после переноса сайта
надо изменить ссылки 3 типов:
http://сайт.com.ua/product.php?id=189 на https://сайт.com.ua/product/reiner-b66/
http://сайт.com.ua/article.php?id=22 https://сайт.com.ua/otechestvennaja-sfragistika/
http://сайт.com.ua/products.php?cathegory=15 на https://сайт.com.ua/product-category/seals-stamps/
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