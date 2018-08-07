Отключить виджет картинок на вордпресс.

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Закрыт2 заявки127 просмотров

Нужно Отключить виджет картинок на вордпресс. В блоге.

И вместо 2х колонок в блоге сделать одну.

За работу 100р

WordPress
7 лет назад
Aleksandr2018
Александр 
24 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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