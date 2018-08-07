Доработка сайта на вордпресс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок251 просмотр

Добрый вечер,вот сайт который нужно править https://lustra-zavod.ru

WordPress
7 лет назад
orlov88
Андрей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

atikus
Михаил 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$130
10 дней
Категорически не рекомендую данного исполнителя,взял работу на связь не выходит,мои сообщения и звонки игнорирует,по заданию ничего не сделал ,все сроки вышли,прежде чем дать данному исполнителю работу РЕКОМЕНДУЮ ПОДУМАТЬ ХОРОШО

Заявки фрилансеров

atikus
Михаил 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад