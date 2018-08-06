Обновить движок сайта MODX до последней версии

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Закрыт1 заявка129 просмотров

Здравствуйте! Нужно обновить сайт, работающий на CMS MODX до версии 2.6.5.

Пациент:

slogen.ru

Бекапы предоставлю, связь предпочтительней в скайпе: seo-person (вебмастер SeoPerson).

MODX
7 лет назад
SeoPerson
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров