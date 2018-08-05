Доработка и оптимизация сайта на Modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки116 просмотров

Только для тех кто работает с modx.

нужно доработать сайт.

1. переделать кое что по верстке - главную страницу и карточку товара.

2. ОПТИМИЗИРОВАТЬ по гуглу сайт , максимально ближе к 100/100.

3. создать пользователя с правами редактора.

пишите, пришлю адрес сайта. при качественном исполнении.

MODX
7 лет назад
mozmail77
Владимир 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров