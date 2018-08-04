Установить шаблон Shopify, сверстать правки от дизайнера

С нуля запускается интернет-магазин носков, аудитория - США. Есть несколько этапов, в самом идеальном варианте нужен человек на эти этапы. Более подробно здесь не расписываю

Одно из базовых требований - опыт. Есть некоторые моменты, которые требуют совет.

Этапы:

1. Установить шаблон http://demo.designshopify.com/april/. Настроить, оптимизировать.

2. Реализовать правки от дизайнера на главной, категории, странице товара.

3. Подключить платежку с Amazon через App. Р

Оплата почасовая. Предлагайте свою

Только с опытом работы.

Если вы в Киеве, можем встретиться личною