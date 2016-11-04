Пишу объективный отзыв: 1. Исполнитель всегда на связи, не пропадает, все сдается в срок. 2. Высокое соотношение цена/качество, что считаю очень важным. Тексты на 95-100% (мое требование) по адвего уникальные. В основном, копирайт/рерайт заказывались для бирж, на текущий момент все тексты одобрены 3. Не нужно в деталях каждое задание описывать: обсудили для каких целей, какие требования, сроки, и сразу приступили. Минусов работы с исполнителем пока не заметил. В общем, рекомендую. Попробуйте 1-2 текста, и сразу убедитесь, что человек ответственно подходит к выполнению задачи.