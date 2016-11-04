С нуля запускается интернет-магазин носков, аудитория - США. Есть несколько этапов, в самом идеальном варианте нужен человек на эти этапы. Более подробно здесь не расписываю Одно из базовых требований - опыт. Есть некоторые моменты, которые требуют ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен писатель, в течении октября планируем около 40К символов, тексты в основном для SEO (размещение через биржи типа miralinks/gogetlinks или рекламные договоренности). Требование к текстам: уникальность, читабельность, качество (всмысле полезности). Пишем для рекламы магазина бижутерии и аксессуаров, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется человек на постоянную удаленную работу. Объемы небольшие, но стабильные. Работа ТОЛЬКО в АНГЛОЯЗЫЧНОМ Интернете. Тематика: weight loss. Требования: - знание английского языка, умение бегло просматривать суть на английском языке; - базовые умения работы в ...Редактирование и Корректура14 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
7 лет назад
Было очень приятно работать с Андреем. Задание поставлено четко и понятно. Заказчик всегда на связи и готов ответить на возникшие вопросы. Быстрая проверка текстов и оперативная оплата. Спасибо за хороший проект и плодотворное сотрудничество. Мои рекомендации
Ответный отзыв
Пишу объективный отзыв: 1. Исполнитель всегда на связи, не пропадает, все сдается в срок. 2. Высокое соотношение цена/качество, что считаю очень важным. Тексты на 95-100% (мое требование) по адвего уникальные. В основном, копирайт/рерайт заказывались для бирж, на текущий момент все тексты одобрены 3. Не нужно в деталях каждое задание описывать: обсудили для каких целей, какие требования, сроки, и сразу приступили. Минусов работы с исполнителем пока не заметил. В общем, рекомендую. Попробуйте 1-2 текста, и сразу убедитесь, что человек ответственно подходит к выполнению задачи.