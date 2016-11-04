SeoEng

Ковалев SeoEng

 
35 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
asdis
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Написание текстов (мода, стиль, аксессуары, в основном для бирж)
Было очень приятно работать с Андреем. Задание поставлено четко и понятно. Заказчик всегда на связи и готов ответить на возникшие вопросы. Быстрая проверка текстов и оперативная оплата. Спасибо за хороший проект и плодотворное сотрудничество. Мои рекомендации
Пишу объективный отзыв: 1. Исполнитель всегда на связи, не пропадает, все сдается в срок. 2. Высокое соотношение цена/качество, что считаю очень важным. Тексты на 95-100% (мое требование) по адвего уникальные. В основном, копирайт/рерайт заказывались для бирж, на текущий момент все тексты одобрены 3. Не нужно в деталях каждое задание описывать: обсудили для каких целей, какие требования, сроки, и сразу приступили. Минусов работы с исполнителем пока не заметил. В общем, рекомендую. Попробуйте 1-2 текста, и сразу убедитесь, что человек ответственно подходит к выполнению задачи.
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