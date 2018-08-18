Нужно растянуть шаблон интернет-магазина на word press. Скидывайте свои предложения по сроку, чем быстрее - тем лучше.
Доработки сайта на вордпресс
1. Необходимо доработать слайдер на сайте. недвижимости. Сайт на вордпрессе.
Сейчас он листает варианты квартир, потом пустые сладйды, и только потом возвращается к первому слайду.
Надо сделать так, чтобы не было пустых слайдов. И переход к первому слайду после окончания всех слайдов был незаметен как будто они никогда не кончаются, а все время листаются.
2. На одном из разрешений в футере одно из 4 видео перекидываются на вторую строку. А должны быть в одну строку видео всегда.
3. На одном из разрешений в списке новостей в категории превью картинок новости как будто сужаются. Надо исправить.
Недоработки предыдущего исполнителя. Но он не отвечает на сообщения. А исправить надо.
Выбранный исполнитель
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