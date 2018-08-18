Доработки сайта на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен19 заявок455 просмотров

1. Необходимо доработать слайдер на сайте. недвижимости. Сайт на вордпрессе.

Сейчас он листает варианты квартир, потом пустые сладйды, и только потом возвращается к первому слайду.

Надо сделать так, чтобы не было пустых слайдов. И переход к первому слайду после окончания всех слайдов был незаметен как будто они никогда не кончаются, а все время листаются.

2. На одном из разрешений в футере одно из 4 видео перекидываются на вторую строку. А должны быть в одну строку видео всегда.

3. На одном из разрешений в списке новостей в категории превью картинок новости как будто сужаются. Надо исправить.

Недоработки предыдущего исполнителя. Но он не отвечает на сообщения. А исправить надо.

WordPress
7 лет назад
CrazyJohn
Евгений 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$14
1 день
Рекомендую как отзывчивого и профессионального специалиста по вордпресс
Хороший заказчик, четко обозначил задачу, вовремя оплатил.

Заявки фрилансеров

thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад