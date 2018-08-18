Доработки сайта на вордпресс

1. Необходимо доработать слайдер на сайте. недвижимости. Сайт на вордпрессе.

Сейчас он листает варианты квартир, потом пустые сладйды, и только потом возвращается к первому слайду.

Надо сделать так, чтобы не было пустых слайдов. И переход к первому слайду после окончания всех слайдов был незаметен как будто они никогда не кончаются, а все время листаются.

2. На одном из разрешений в футере одно из 4 видео перекидываются на вторую строку. А должны быть в одну строку видео всегда.

3. На одном из разрешений в списке новостей в категории превью картинок новости как будто сужаются. Надо исправить.

Недоработки предыдущего исполнителя. Но он не отвечает на сообщения. А исправить надо.