Создание конструктора лендингов

Есть идея сделать простой конструктор лендингов для себя, чтобы можно было делать шаблонные варианты очень быстро. То есть отрисовать много блоков, сверстатть это все и далее это дело либо натянуть на какую-то cms, либо написать свою цмску для удобного добавления контента.

Рассматриваем возможные варианты и примерную стоимость разработки.

Возьмем для примера 100 блоков у лендинга, в админке возможность добавлять изображение, видео, текст, менять цвета у элементов (фон, кнопки, текст). Возможность редактирования проектов в дальнейшем.

Вот пример готовых блоков

https://www.figma.com/file/OxOsF08VOFT5M6jDHI7o45wZ/WeDot-Wireframe-UI-Kit-by-Panoply-Store?node-id=0%3A1

В заявке просьба указать варианты реализации и примерную стоимость разработки