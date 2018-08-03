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Создание конструктора лендингов
Есть идея сделать простой конструктор лендингов для себя, чтобы можно было делать шаблонные варианты очень быстро. То есть отрисовать много блоков, сверстатть это все и далее это дело либо натянуть на какую-то cms, либо написать свою цмску для удобного добавления контента.
Рассматриваем возможные варианты и примерную стоимость разработки.
Возьмем для примера 100 блоков у лендинга, в админке возможность добавлять изображение, видео, текст, менять цвета у элементов (фон, кнопки, текст). Возможность редактирования проектов в дальнейшем.
Вот пример готовых блоков
https://www.figma.com/file/OxOsF08VOFT5M6jDHI7o45wZ/WeDot-Wireframe-UI-Kit-by-Panoply-Store?node-id=0%3A1
В заявке просьба указать варианты реализации и примерную стоимость разработки
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