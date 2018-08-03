Создание конструктора лендингов

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Есть идея сделать простой конструктор лендингов для себя, чтобы можно было делать шаблонные варианты очень быстро. То есть отрисовать много блоков, сверстатть это все и далее это дело либо натянуть на какую-то cms,  либо написать свою цмску для удобного добавления контента.

Рассматриваем возможные варианты и примерную стоимость разработки.

Возьмем для примера 100 блоков у лендинга, в админке возможность добавлять изображение, видео, текст, менять цвета у элементов (фон, кнопки, текст). Возможность редактирования проектов в дальнейшем. 

Вот пример готовых блоков 

https://www.figma.com/file/OxOsF08VOFT5M6jDHI7o45wZ/WeDot-Wireframe-UI-Kit-by-Panoply-Store?node-id=0%3A1

В заявке просьба указать варианты реализации и примерную стоимость разработки

Node.js
7 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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