Wordpress + Advanced Custom Fields PRO + Woocommerce

Стоит задача - доработать и внедрить еще расчеты по отдельным требованиям

По ссылке в описании находится архив со следующими данными:

- ТЗ в деталях, где все расписано

- Скришоты того, как оно устроено в админке и как все на данный момент работает

- Исходники калькулятора в папке темы (PHP и JS файлы)

Скачать - https://goo.gl/5CH1JL

Перед тем, как писать, что готовы взяться, прошу предельно внимательно рассмотреть, как оно работает и заранее составить список вопросов, которые в любом случае будут и на которые я постараюсь ответить.

Важно:

- Прошу здраво оценить свои способности и уровнень знаний для реализации данной задачи.

- Работаем только через биржу!

- Для комфорта обоюдного сотрудничества, задачу будем дробить на 5 этапов (5 калькуляторов / 5 этапов оплаты). Сделали 1-н калькулятор - получили оплату и т.д.