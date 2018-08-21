Сайт www_kprint_kz на версии joomla 2.5.28 Нужно обновить joomla до последней версии
Wordpress + Advanced Custom Fields PRO + Woocommerce
Стоит задача - доработать и внедрить еще расчеты по отдельным требованиям
По ссылке в описании находится архив со следующими данными:
- ТЗ в деталях, где все расписано
- Скришоты того, как оно устроено в админке и как все на данный момент работает
- Исходники калькулятора в папке темы (PHP и JS файлы)
Скачать - https://goo.gl/5CH1JL
Перед тем, как писать, что готовы взяться, прошу предельно внимательно рассмотреть, как оно работает и заранее составить список вопросов, которые в любом случае будут и на которые я постараюсь ответить.
Важно:
- Прошу здраво оценить свои способности и уровнень знаний для реализации данной задачи.
- Работаем только через биржу!
- Для комфорта обоюдного сотрудничества, задачу будем дробить на 5 этапов (5 калькуляторов / 5 этапов оплаты). Сделали 1-н калькулятор - получили оплату и т.д.
Выбранный исполнитель
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