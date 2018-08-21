Wordpress + Advanced Custom Fields PRO + Woocommerce

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки226 просмотров

Стоит задача - доработать и внедрить еще расчеты по отдельным требованиям

По ссылке в описании находится архив со следующими данными:

- ТЗ в деталях, где все расписано

- Скришоты того, как оно устроено в админке и как все на данный момент работает

- Исходники калькулятора в папке темы (PHP и JS файлы)

Скачать - https://goo.gl/5CH1JL

Перед тем, как писать, что готовы взяться, прошу предельно внимательно рассмотреть, как оно работает и заранее составить список вопросов, которые в любом случае будут и на которые я постараюсь ответить.

Важно:

- Прошу здраво оценить свои способности и уровнень знаний для реализации данной задачи.

- Работаем только через биржу!

- Для комфорта обоюдного сотрудничества, задачу будем дробить на 5 этапов (5 калькуляторов / 5 этапов оплаты). Сделали 1-н калькулятор - получили оплату и т.д.

JavaScriptPHPWooCommerceWordPress
7 лет назад
PRammer
Артур 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$300
10 дней
Без вопросов. Адекватный парень. Всегда на связи. Отличная квалификация. Знает свое дело. Будем сотрудничать и дальше!
Отличная работа, заказчик постоянно на связи, вместе принимали решение, подсказывал и направлял в нужном направление, принимал мои идеи, спасибо за работу!)

Заявки фрилансеров

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад