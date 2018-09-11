Обновить Joomla до последней версии

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок185 просмотров

Сайт www_kprint_kz на версии joomla 2.5.28

Нужно обновить joomla до последней версии

Joomla
7 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$25
2 дня
Отлично выполнил задачу, всё сделал как нужно, рекомендую
Состоялось вполне плодотворное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад