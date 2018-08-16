Сайт на WordPress

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Завершен35 заявок362 просмотра

Нужно создать сайт на вордпресс по готовому дизайну

WordPress
7 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$85
7 дней
Отличный исполнитель, выполнил все по проекту и еще намного больше не повышая цены. Рекомендую.
Сделали всё отлично, спасибо за сотрудничество!)

Заявки фрилансеров

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад