Сделать раздел новостей на MODX rev2.6.4

Необходимо создать раздел "Статьи" на сайте.

При заходе на страницу "Статьи" должно выводиться превью пяти последних статей (краткое описание, не более 150 символов).

Каждое превью должно содержать название статьи (оно же - ссылка на новую вкладку с полным содержанием статьи), изображение (возможен вывод без изображения), краткое описание статьи (до 150 символов).

Все более старые статьи должны переноситься на следующую вкладку (внизу страницы: 1,2,3...).

В панели администратора:

В разделе "ресурсы" создать родительский каталог "Статьи", в нём создать одну тестовую статью.

В разделе "элементы" -> "шаблоны" отредактировать два шаблона - типовая страница "статей" для родительской страницы "статей" и типовая статья для каждой отдельной статьи.

Дизайн делать не нужно.