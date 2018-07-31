Сделать раздел новостей на MODX rev2.6.4

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Завершен3 заявки179 просмотров

Необходимо создать раздел "Статьи" на сайте. 

При заходе на страницу "Статьи" должно выводиться превью пяти последних статей (краткое описание, не более 150 символов).

Каждое превью должно содержать название статьи (оно же - ссылка на новую вкладку с полным содержанием статьи), изображение (возможен вывод без изображения), краткое описание статьи (до 150 символов).

Все более старые статьи должны переноситься на следующую вкладку (внизу страницы: 1,2,3...).

В панели администратора

В разделе "ресурсы" создать родительский каталог "Статьи", в нём создать одну тестовую статью. 

В разделе "элементы" -> "шаблоны" отредактировать два шаблона - типовая страница "статей" для родительской страницы "статей" и типовая статья для каждой отдельной статьи.

Дизайн делать не нужно. 

MODX
7 лет назад
annovak
27 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
4 часа назад
7 лет назад
$15
1 день
Наталья, спасибо Вам большое! Очень быстро, качественно. Спасибо за обратную связь, будем рады дальнейшему сотрудничеству.
Ангелина отличный заказчик. Четкое задание, всегда на связи. Оплата моментальная. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
4 часа назад
7 лет назад