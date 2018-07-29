Настроить wordpress

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок187 просмотров

Добрый вечер. Необходимо настроить сайт на вордпрессе, установить платную тему, сделать шаблоны главной страницы, внутренней и страницы с постами блога. Купленный шаблон требует доработок и дополнительного кодинга и верстк. Установить современные плагины (формы, антиспам, шаблоны). Необходимо внести изменения в верстку шаблона. То есть необходимо настроить с ноля установленный Вордпресс и внести изменения в платный шаблон, создать структуру сайта и блога. Шаблон http://demos.themetrust.com/swell/. В дальнейшем с выбранным исполнителем продолжу работу по доработке сайта и шаблона. Благодарю тех кто откликнулся.

Изменения в покупной шаблон представлены в макетах. Главная страница, страница с выводом постов блога, страница с контентом и страница с выводом программ.

  • В шаблон главной страницы добавляется вывод постов из блога как в разделе портфолио начального шаблона (http://demos.themetrust.com/swell/portfolio/), с заголовком, рубрикой и датой
  • Меню закрепляется сверху при прокрутке страницы (при просмотре на устройтвах должно быть по кнопке как в оригинальном шаблоне)
  • На главной странице и всех внутренних добавляется два паралакса с подпиской и спец. предложением их нет в шаблоне будет необходимо добавить в верстку и шорт код
  • Для шаблона страницы Блог из покупного шаблона раздела Portfolio необходимо сделать вывод постов блога с сортировкой по рубрикам блога ﻿http://demos.themetrust.com/swell/portfolio/
  • На страницу поста и стандартную текстовую страницу добавить вывод последних постов из блога и два паралакса со спец. предложением и подпиской
  • На страницу с программами подстраницы или посты выводятся как посты из блога на главной странице покупной темы.
WordPress
7 лет назад
openminds
Никита 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров