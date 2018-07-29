Настроить wordpress

Добрый вечер. Необходимо настроить сайт на вордпрессе, установить платную тему, сделать шаблоны главной страницы, внутренней и страницы с постами блога. Купленный шаблон требует доработок и дополнительного кодинга и верстк. Установить современные плагины (формы, антиспам, шаблоны). Необходимо внести изменения в верстку шаблона. То есть необходимо настроить с ноля установленный Вордпресс и внести изменения в платный шаблон, создать структуру сайта и блога. Шаблон http://demos.themetrust.com/swell/. В дальнейшем с выбранным исполнителем продолжу работу по доработке сайта и шаблона. Благодарю тех кто откликнулся.

Изменения в покупной шаблон представлены в макетах. Главная страница, страница с выводом постов блога, страница с контентом и страница с выводом программ.