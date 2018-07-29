Установить верстку на CMS

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Закрыт22 заявки368 просмотров

Добрый день!

Требуется установить довольно простенький сайт на ВП супер срочно!

В сайте всего 7 страниц.

Возможно нужно будет совсем чуть чуть подкорректировать верстку в одном разделе.

Макеты пришлю в сообщении!

Жду предложений! 

7 лет назад
dsuvorov
Суворов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

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