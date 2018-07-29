Загрузить товары в OpenCart из YML прайса

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок187 просмотров

Привет коллеги! 

Ищу человека которые поможет залить товары в магазин на opencart.  Необходимо не просто перелить товары с той же структурой которая имеется в YML а точечно переливать определенные категории продкуции. 

прайс: https://goo.gl/vJPA2Z

сайт куда нужно перелить: http://ussbaget.com.ua 

Opencart
7 лет назад
misha_evro
38 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров