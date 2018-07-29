Требуется провести полный анализ файлов (robots, htaccess,), на предмет наличия ошибок, устранить ошибки появления дублей, убрать слэши в конце, прописать редиректы
Загрузить товары в OpenCart из YML прайса
Привет коллеги!
Ищу человека которые поможет залить товары в магазин на opencart. Необходимо не просто перелить товары с той же структурой которая имеется в YML а точечно переливать определенные категории продкуции.
прайс: https://goo.gl/vJPA2Z
сайт куда нужно перелить: http://ussbaget.com.ua
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