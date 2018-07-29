Поправить сайт на CMS WP Bakery Page Builder

Нужно сделать следующее.

Есть сайт – его переделать немного:

- Добавить видео на главный блок

- добавить видео отзывы.

Далее все это дело скопировать и перенести на новый поддомен, где блок проекты будет переделан с ОБМЕНА КВАРТИРЫ НА ДОМ просто на типичные проекты домов.

В принципе думаю задача понятна. Будет на выходе 2 сайта, почти одинаковых.

- один по продаже домов

- другой по обмену с квартиры на дом.

С контекстной рекламы будет идти своя ЦА на каждый сайт

Задание прикрепил, кому интересно скачиваем смотрим.

Пишите сроки за которые вы это сделаете.

Проекты есть разбиты по папкам.

+ видео отзывы тоже. Так что, материал есть, можно начинать работать

Оплата по факту выполненных работ. ПИШИТЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ!