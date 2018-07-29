Требуется провести полный анализ файлов (robots, htaccess,), на предмет наличия ошибок, устранить ошибки появления дублей, убрать слэши в конце, прописать редиректы
Поправить сайт на CMS WP Bakery Page Builder
Нужно сделать следующее.
Есть сайт – его переделать немного:
- Добавить видео на главный блок
- добавить видео отзывы.
Далее все это дело скопировать и перенести на новый поддомен, где блок проекты будет переделан с ОБМЕНА КВАРТИРЫ НА ДОМ просто на типичные проекты домов.
В принципе думаю задача понятна. Будет на выходе 2 сайта, почти одинаковых.
- один по продаже домов
- другой по обмену с квартиры на дом.
С контекстной рекламы будет идти своя ЦА на каждый сайт
Задание прикрепил, кому интересно скачиваем смотрим.
Пишите сроки за которые вы это сделаете.
Проекты есть разбиты по папкам.
+ видео отзывы тоже. Так что, материал есть, можно начинать работать
Оплата по факту выполненных работ. ПИШИТЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Привет коллеги! Ищу человека которые поможет залить товары в магазин на opencart. Необходимо не просто перелить товары с той же структурой которая имеется в YML а точечно переливать определенные категории продкуции. ...Закрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется установить довольно простенький сайт на ВП супер срочно! В сайте всего 7 страниц. Возможно нужно будет совсем чуть чуть подкорректировать верстку в одном разделе. Макеты пришлю в сообщении! ...Системы управления (CMS)22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть в разработке сайт на1с Битрикс, необходимо доработать карточку товара: У разных категорий товаровбудет разные опции. Категории: Кухни Шкафы-купе Обеденные зоны Кровати ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно помочь выбрать шаблон WP И установить, а так же наполнить контентом тестово для вида Я покажу пример сайта, мне нужен похожийСистемы управления (CMS)12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
В меню сайта на WordPress нужно добавить изображения, в некоторых вкладках. С плагином menu image не даёт результат, плагин устаревший. Нужно сделать сегодня до 15 часов по московскому времени. Скриншоты, того как потом добавлять ...Закрыт7 лет назад
В приложении описано т.з. Основные навыки требуемые для выполнения. Знания Joomla + joomshoping php+ знания верстки. Оплата 3000.Закрыт7 лет назад
- $10
1) На сайте WordPress нужно разделить футер на блоки, 4 горизонтально. Используемая тема moneysite. при этом нужно сохранить возможность добавления виджетов в футер из админки сайта, и чтобы при добавлении было понятно в какой из ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется магазин с 15000 товаров, написанный на кастомном PHP-движке. Нам нужно перенести этот магазин на Wordpress+Woocommerce. Порядок работы такой: 1. Разработать скрипт на PHP, который перенесёт все товары с текущего сайта в Woocommerce, включая описания ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать удобный каталог кейсов на WP. Кейс — это отдельная страница с описанием, скриншотами и дополнительным полями. В таблице должны отображаться все кейсы в удобном виде + фильтры для удобной сортировки. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад