Поправить сайт на CMS WP Bakery Page Builder

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки152 просмотра

Нужно сделать следующее. 

Есть сайт – его переделать немного: 

- Добавить видео на главный блок 

- добавить видео отзывы. 

Далее все это дело скопировать и перенести на новый поддомен, где блок проекты будет переделан с ОБМЕНА КВАРТИРЫ НА ДОМ просто на типичные проекты домов. 

В принципе думаю задача понятна. Будет на выходе 2 сайта, почти одинаковых. 

- один по продаже домов 

- другой по обмену с квартиры на дом. 

С контекстной рекламы будет идти своя ЦА на каждый сайт 

Задание прикрепил, кому интересно скачиваем смотрим. 

Пишите сроки за которые вы это сделаете. 

Проекты есть разбиты по папкам. 

+ видео отзывы тоже. Так что, материал есть, можно начинать работать 

Оплата по факту выполненных работ. ПИШИТЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ!

WordPress
7 лет назад
sergei_krilov
Сергей 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров