Требуется провести полный анализ файлов (robots, htaccess,), на предмет наличия ошибок, устранить ошибки появления дублей, убрать слэши в конце, прописать редиректы
Настроить экспорт товаров Drupal commerce
Нужно сделать экспорт товаров в CSV или EXCEL
Шаблон для экспорта:
- айди товара
- sku товара
- title
- price
- Бренд
- html данные с поля ОПИСАНИЕ
- html данные с поля ХАРАКТРИСТИКИ
Срочность - на вчера)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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