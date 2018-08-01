Настроить экспорт товаров Drupal commerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки174 просмотра

https://gps495.ru

Нужно сделать экспорт товаров в CSV или EXCEL 

Шаблон для экспорта:

- айди товара

- sku товара

- title

- price

- Бренд

- html данные с поля ОПИСАНИЕ

- html данные с поля ХАРАКТРИСТИКИ

Срочность - на вчера)

DrupalHTML
7 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
7 лет назад
$40
1 день
Всё было сделано по ТЗ и в максимально быстрые сроки. Рекоммендую
Четкое ТЗ, приятное и профессиональное общения оставило только положительные эмоции от роботы. Оплата в срок, всем рекомендую! Обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
7 лет назад
ТОП-5
Системы управления (CMS)