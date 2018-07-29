Натянуть готовый дизайн (psd) на движок WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт19 заявок284 просмотра

Есть готовый дизайн в psd (лендинг 3стр). 

Задача - сверстать и натянуть на WordPress.

В предложениях указывайте цену и ссылки на примеры работ.

Макет скину на почту. Срок - неделя.

WordPress
7 лет назад
guest_15329511043464
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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