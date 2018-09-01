Требуется провести полный анализ файлов (robots, htaccess,), на предмет наличия ошибок, устранить ошибки появления дублей, убрать слэши в конце, прописать редиректы
Натяжка верстки на OpenCart
Нужна натяжка готовой верстки на OpenCart 3.
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