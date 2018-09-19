Нужно на Wordpress, тема Avada сделать сайт по структуре

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок200 просмотров

Сайт не большой, шаблон установлен. 

Нужно сделать срочно. От исполнителя хочу видеть сроки и ценую

WordPress
7 лет назад
ravlexx
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zhumind
Даурен 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$30
5 дней
Отлично выполненный заказ, рекомендую!
Все хорошо. Заказчик адекватный. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

zhumind
Даурен 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад