Реализовать ajax фильтр на WordPress

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Завершен6 заявок183 просмотра

Нужно фильтровать записи по полям ACF. От исполнителя хочу видеть срок и стоимость работ.  Он сверстан, нужен только функционал.

http://i.prntscr.com/jNnhYvpgTveD2lwCgO_Ruw.png

AJAXWordPress
7 лет назад
ravlexx
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$30
1 день
Павел мастер своего дела. Всё выполнил в оговоренные сроки, любые правки и пожелания вносит без проблем. Рекомендую!
Спасибо, Александр! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую

Заявки фрилансеров

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад