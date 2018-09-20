Ускорить работу сайта WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен14 заявок275 просмотров

Добрый день уважаемые профессионалы.

Нужно сократить открывание страниц верхнего меню сайта _ttps://akcent-stroy.ru до максимум 4 секунд по версии https://gtmetrix.com или Google PageSpeed Insights

WordPress
7 лет назад
maxter
46 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

joker163
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$15
2 дня
Илья быстро разобрался с нестандартной задачей. Всё сделал на высшем уровне. Коммуникация на отлично. Рекомендую!
Отличный заказчик! Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

joker163
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад