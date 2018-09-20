Задачи: подобрать иконки для подразделов, собрать в спрайты, залить на сайт, сделать оформление страницы поиска. Подробное описание в файле, срок 1-2 дня. Бюджет 2 000 руб.
Ускорить работу сайта WP
Добрый день уважаемые профессионалы.
Нужно сократить открывание страниц верхнего меню сайта _ttps://akcent-stroy.ru до максимум 4 секунд по версии https://gtmetrix.com или Google PageSpeed Insights
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