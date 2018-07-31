Подробное тз обсудим с исполнителем Сайт - https://goo.gl/tDTyRN
Небольшие правки сайта на joomla + подобрать иконки для подкатегорий
Задачи: подобрать иконки для подразделов, собрать в спрайты, залить на сайт, сделать оформление страницы поиска.
Подробное описание в файле, срок 1-2 дня.
Бюджет 2 000 руб.
Заявки фрилансеров
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