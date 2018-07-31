Небольшие правки сайта на joomla + подобрать иконки для подкатегорий

$32
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки158 просмотров

Задачи: подобрать иконки для подразделов, собрать в спрайты, залить на сайт, сделать оформление страницы поиска. 

Подробное описание в файле, срок 1-2 дня.

Бюджет 2 000 руб. 

Joomla
7 лет назад
Persona600
Воронцов 
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров