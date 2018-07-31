WP + установка темы

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок170 просмотров

Нужно :

- установить WP

- найти нужную мне тему

- установить тему

Сложность именно в поиске темы. 

Примеры сайтов с ней - renessans-strakhovanie.ru  renessans-gid.ru

От вас бюджет и сроки. 

WordPress
7 лет назад
Y-post
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров