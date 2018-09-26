Разработать сайт

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка118 просмотров

ТЗ на создание сайта во вложении.

7 лет назад
Kaprall
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

LCGreyAngel
52 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$120
4 дня
Рекомендую! В который раз Сергей все сделал на отлично!
Все отлично! Грамотная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

LCGreyAngel
52 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад