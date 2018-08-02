Добрый день уважаемые профессионалы. Нужно сократить открывание страниц верхнего меню сайта _ttps://akcent-stroy.ru до максимум 4 секунд по версии https://gtmetrix.com или Google PageSpeed Insights
Установить шаблон WP + сео оптимизация
Необходимо установить шаблон WP
+ сделать СЕО оптимизацию и наполнить текстом
Текст предоставлю
Сколько будет стоить сделать такое?
По срокам 1 день
Заявки фрилансеров
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