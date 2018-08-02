Установить шаблон WP + сео оптимизация

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок158 просмотров

Необходимо установить шаблон WP

+ сделать СЕО оптимизацию и наполнить текстом

Текст предоставлю

Сколько будет стоить сделать такое?

По срокам 1 день

WordPress
7 лет назад
flyoguurt
Артем 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров